O fata a fost data disparuta in Mamaia! Apelul disperat al familiei

O fata a fost data disparuta in Mamaia, duminica 29 aprilie. Familia a facut un apel disperat pe Facebook, in speranta ca Milena Ioana Teletin va fi gasita. Tanara nu a mai fost vazuta de duminica dimineata.

Tanara era imbracata intr-o pereche de colanti mov si un tricou alb, ultima oara cand a fost vazuta. Familia a pus la dispozitie doua numere de telefon, la care oamenii pot suna in cazul in care o vad pe Milena Ioana Teletin. Fata este bruneta si are 1.65 inaltime. In apelul facut de rudele acesteia, a fost publicata si o fotografie cu ea.

„Teletin Ioana Mihaela, 1.65 inaltime, imbracata in colanti mov si tricou alb. Disparuta din Mamaia Sat in aceasta dimineata (29 aprilie n.r). Orice persoana care o vede sa sune la 112 si, daca poate, sa o retina pana vine un echipaj de politie sau sa sune la 0726 666 626 sau 0720 557 861”, asa suna apelul facut de familia si prietenii Milenei Ioana Teletin. Apropiatii nu au oferit detalii despre starea in care se afla tanara, daca a plecat de bunavoie sau daca a plecat cu cineva.

