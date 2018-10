O fata trebuia sa se casatoreasca, insa a parasit-o si s-a cununat cu alta. Ce i s-a intamplat dupa ce a mers si s-a rugat la moastele Sfintei Parascheva

Sfanta Parascheva este pomenita pe 14 octombrie. In jurul acestei date, zeci de mii de pelerini merg la Iasi pentru a se inchina la moastele Sfintei Parascheva (cunoscuta si ca Paraschiva), care este sfanta ocrotitoare a Moldovei.

Una dintre minunile pe care le-a facut Cuvioasa, a fost cand a ajutat o tanara, care trebuia sa se casatoreasca cu un baiat, dar acesta a parasit-o si s-a cununat cu alta. Tanara a trait o dezamagire, nu mai credea in nimeni si in nimic, nu mai avea nici o speranta.

Un preot din Ardeal a indemnat-o pe fata din parohia lui sa mearga sa se roage la Sfanta Parascheva. Dupa ce s-a rugat la moaste si a dat un pomelnic, la o luna mai tarziu, fata s-a casatorit cu un alt baiat si este foarte fericita, deoarece a avut credinta si s-a rugat din tot sufletul.

Multi oameni care sufera de dureri crunte intra in biserica, se roaga la moaste si pleaca de acolo linistiti. Se spune ca Sfanta Parascheva vindeca atat durerile sufletesti cat si pe cele trupesti. Acatistul ei face minuni atunci cand este citit cu credinta si evlavie. Multi dintre cei care au fost rataciti si indepartati de la credinta, s-au intors pe calea cea bunp datorita Cuvioasei.

Sfanta Parascheva este cunoscuta in popor ca Sfanta Vineri, personaj des intalnit in basmele romanilor. Potrivit Bisericii Ortodoxe Romane, cuvioasa Parascheva a savarsit numeroase vindecari miraculoase si alte minuni in timpul vietii sale.

Moastele Sfintei Parascheva au fost aduse la Iasi de catre domnitorul Vasile Lupu si asezate in ctitoria sa, Biserica Sfintii Trei Ierarhi. La sfarsitul secolului al XIX-lea, moastele sfintei au fost mutate in Catedrala Mitropolitana din Iasi.

