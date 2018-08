O femei se roaga de huligani sa nu mai protesteze violent in Piața Victoriei. VIDEO

O femeie din Capitală a fost surprinsă într-un scurt film cum încearcă să-i calmeze pe huligani pentru a nu mai continua acțiunile extrem de violente din Piața Victoriei. Femeia se roagă cu voce tremurândă de câțiva tineri care aveau cocktailuri Molotov în mâini să nu protesteze în felul acesta explicându-le că ea a participat la The post O femei se roagă de huligani să nu mai protesteze violent în Piața Victoriei. VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.