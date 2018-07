O femeie a devenit milionara pentru cateva momente, din cauza unei incurcaturi la banca. Ce suma i-a intrat in cont

Traficul pe DN1 se desfasoara cu mare dificultate la intrarea in Capitala, sambata seara, din cauza producerii unui accident pe sensul de mers Ploiesti-Bucuresti.

În iulie, 1947, un fermier din Roswell, New Mexico, a văzut cum un fulger a lovit perimetrul în care păşteau oile lui, pe câmp. Bărbatul a fugit repede la zona cu pricina, pentru a-şi verifica animalele. Citește mai departe...

Te pregatesti sa mergi la Electric Castle si Untold? Foarte bine, bucura-te de muzica, distreaza-te cu prietenii, dar nu te atinge de etnobotanice si droguri pentru ca risti sa nu-i mai vezi cativa ani pe cei dragi, indiferent "cat vei plange in fata noastra", avertizeaza judecatorul Cristi Danilet.

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în premieră, imagini de la nunta “secretă” a lui Vladimir Drăghia cu aleasa inimii sale, Alice. (Reduceri mari la jocuri PC) Cum s-au îmbrăcat câștigătorul de la Exatlon și soția sa, cine sunt invitații, dar și alte detalii picante doar aici! Vladimir Drăghia a decis să spună […] The post Imagini în premieră de la nunta “secretă” a lui Vladimir Drăghia! appeared first on Cancan.ro.