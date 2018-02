O femeie din Vrancea a murit dupa ce s-a intors de la o inmormantare. Fara sa sufere de vreo boala, Doina Purdel s-a stins la 50 de ani, in Italia, la scurt timp dupa ce revenise din Romania de la funeraliile cuscrei sale.

Doina Purdel era din Panciu, judetul Vrancea, si de 14 ani se stabilise impreuna cu sotul ei in Italia, in localitatea Santa Giustina in Colle, in provincia Padova, scrie rotalianul.

Femeia, in varsta de 50 de ani, s-a intors duminica in Romania pentru a participa la soacra cuscrei sale care a murit la numai 49 de ani. La intoarcerea de la aeroport, Doina a oprit la casa surorii sale, stabilite si ea in Italia.

La doar cateva minute dupa ce a intrat in casa, Doina s-a prabusit la pamant, spre disperarea rudelor care au incercat sa-i acorde primul ajutor. Oamenii au sunat speriati la Ambulanta.

Medicii au incercat sa o resusciteze, insa dupa aproape 50 de minute au fost nevoiti sa declare decesul femeii de 50 de ani. Doina Purdel a facut infarct si s-a stins sub ochii sotului si a celorlalte surori.

Vestea mortii fulgeratoare a femeii i-a socat pe apropiati care au scris mesaje emotionante pe retelele de socializare.

„Multa durere ai lasat in urma draga Doina, multe lacrimi curg pentru sufletul tau tanar si bun, nu pot sa cred ca pleci atat de devreme si ne lasi cu un gol imens. Nu te vom uita niciodata draga mea prietena! Dumnezeu sa te odihneasca in pace!”

„Nu te vom uita niciodata suflet bun… nu sunt sufficiente lacrimile si florile… Vegheaza-ti copii dragii si restul familiei… sunt distusi de durere!”

Doina Purdel va fi inmormantata, sambata, in Panciu, localitatea sa natala.

Libertatea.ro a scris despre trupurile romanilor care zac in morgile din strainatate pentru ca rudele nu-si permit costurile repatrierii. In prezent, trupurile a 23 de romani se afla in morgi din Italia, Spania, Germania, Franta, Ungaria, Grecia si SUA. Cum statul roman nu are vreo obligatie legala privind repatrierea, zac luni de zile in frigiderele morgilor sau sunt inhumati in absenta familiei. O repatriere din vestul Europei costa aproximativ 7.000 de euro, iar una din alta zona a lumii poate ajunge la 15.000 de euro.

