O femeie nepoliticoasa decide sa umileasca o angajata intr-un restaurant de lux – dar nu se astepta ca acest lucru sa se intample

Majoritatea persoanelor care lucreaza in restaurante, magazine si cafenele spun: „clientul are intotdeauna dreptate”. Insa acest lucru nu este intotdeauna adevarat, iar femeia lipsita de maniere despre care veti citi mai jos este un exemplu in acest sens.

Ea si sotul ei au intrat intr-un restaurant si au umilit o angajata care lucra acolo. Ceea ce nu anticipase insa a fost reactia sefului acelei unitati!

“Am avut mare noroc sa imi gasesc un loc de munca la un restaurant de lux. Chiar si auzind partial cu urechea stanga si deloc cu cea dreapta, patronii mi-au oferit sansa sa lucrez acolo. Eu folosesc un aparat auditiv pentru a putea auzi aproape totul clar!

Intr-o zi am mers sa servesc un cuplu in restaurant si am avut o surpriza neplacuta.

Eu: Suntem bucurosi sa ne fiti oaspeti in restaurantul nostru! Sunteti gata sa comandati?

Sotia: Cheama-ti seful! Acum!

Eu: O secunda. Pot sa va ajut?

Sotia: Nu!

Din cauza insistentelor femeii, a trebuit sa merg si sa-l rog pe seful restaurantului sa ma insoteasca la acea masa.

Seful: Buna seara! Cu ce va pot ajuta?

Sotia: De ce angajatii vostri poarta casti? Sunt pentru a asculta muzica? Am platit multi bani pentru acest concediu si pentru a manca aici si credeti-ma, serviciul este de proasta calitate.

In acel moment, am simtit literalmente un fior pe sira spinarii.

Seful: Angajatii nostri stiu ca nu pot folosi casti. Daca ati vazut pe cineva care incalca aceasta regula, va rog sa-mi spuneti. Va garantez ca persoana respectiva va fi concediata imediat!

Sotia: Te rog! E chiar aici.

Femeia arata spre mine.

Seful: Imi pare nespus de rau. Acest lucru este, fara indoiala, un comportament inadecvat.

Sotia: Sunt de acord!

Seful: Vorbeam cu tine, cucoana! Comportamentul tau este inadecvat! Angajata noastra foloseste un aparat auditiv. Va rog sa parasiti restaurantul nostru si sa nu va mai intoarceti niciodata!”

Doar pentru ca au bani, unii oameni cred ca pot sa raneasca sentimentele celorlalti, dupa bunul lor plac. Dar seful restaurantului i-a dat o lectie minunata femeii nepoliticoase, care, cu siguranta, nu va uita niciodata cuvintele acestui om.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.