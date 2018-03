O femeie s-a casatorit cu un barbat. Ei s-au dus la adunat de fan, iar la un moment dat sotul a spus ca merge pana in padure. Dupa un timp, langa femeie a aparut un caine mare ce s-a dat sa o muste si a prins-o de fusta. Ea a luat furca si … Doamneeee, ce a urmat!!!



Un doctor in etnologie din Bucuresti a batut tara in lung si in lat, vreme de peste 30 de ani, in cautarea si inregistrarea unor obiceiuri si credinte din peisajul arhaic.

Tot mai putin intalnite in mediul urban, aceste credinte au caracterul unor litere de lege in anumite zone ale tarii. Oamenii povestesc despre vizitele pe care le primesc din partea unor morti, cum anumiti localnici decedati se pot transforma in animale, pentru a face rau, sau in niste fiinte sau forte, numite strigoi.

Dr. Mihai Alexandru Canciovici, cercetator stiintific principal la Institutul de Etnologie si Folclor Bucuresti, a studiat peste 30 de ani traditiile mitologice si proza populara romaneasca, mai ales cea transmisa pe cale orala. Ielele, Fata Padurii, balaurii sau misterele comorilor ingropate au fost numai cateva dintre obiectele sale de studiu. Un alt motiv intalnit frecvent pe tot teritoriul Romaniei si studiat de Mihai Canciovici in societatile arhaice este cel al strigoiului, sau al moroiului, cum i se mai spune.

Strigoiul e o forta diabolica ce nu are alt scop decat sa chinuie oamenii. El poate lua diverse forme sau poate sa te strige pe nume cu vocea unor cunoscuti, ca sa te atraga in locuri neiluminate si sa faca rau. De multe ori, strigoii chiar ii omoara pe cei care nu ii sunt pe plac.

„Trebuie spus ca oamenii care sustin ca au avut experiente cu strigoi sau ca cineva din familia lor a avut asa ceva, traiesc intr-o societate diferita de cea de la oras. Cei mai multi oameni care spun ca au intalnit strigoi sunt din Bistrita-Nasaud, Maramures, Bihor, din Muntii Apuseni, Bucovina, dar si din Moldova sau Oltenia. Am zeci de inregistrari in care oamenii povestesc experientele prin care au trecut”, afirma cercetatorul.

Nu de putine ori, temerile oamenilor fata de strigoi au fost intemeiate. Pentru ca strigoii nu sunt doar spirite ce se intorc noaptea din mormant ca sa siluiasca femei; sa-i omoare pe cei cu care au avut rafuieli. Sunt purtatorii unor pacate grave, oameni care s-au spanzurat, inecati, copii ce au fost omorati de parinti, copii facuti de veri primari.

Intoarcerea strigoilor din mormant se face doar noaptea, iar prima sa iesire pentru a-i chinui pe bietii oameni se poate face de la 9 zile dupa inmormantare, pana la 12 ani.

Mihai Canciovici spune ca sunt atat strigoi morti, cat si strigoi vii. Strigoii vii sunt oameni care s-au nascut cu aceasta calitate, ce traiesc in comunitarul respectiv. E posibil ca nimeni sa nu-si dea seama ca ei sunt strigoi. Insa pot fi identificati, deoarece au o vertebra in plus la capatul inferior al coloanei vertebrale, ca o codita. Strigoii vii, barbati sau femei, sunt chei in crestetul capului, nu mananca deloc usturoi si ceapa, au codita pomenita, vizibila la scalda, si nu suporta tamaia. Atentie insa, coada trebuie cautata doar cand e frig, deoarece la caldura aceasta se retrage.

Obligatoriu, in noaptea Sf. Andrei, acestia dorm afara. Strigoiul viu poate fi recunoscut inca de la nastere, copilul avand pe cap o pielita ca o caciulita. Nou-nascutul se va zbate sa manance pielita, pentru a fi strigoi toata viata.

„Foarte multi subiecti au povestit intamplari pe care le-au trait. Le pot numi experiente paranormale de viata. Niste muncitori forestieri mi-au spus ca intr-o noapte, cand se intorceau cu caruta acasa, langa un cimitir au intalnit un caine ce a speriat rau caii. Cand si-au facut cruce, cainele-strigoi a disparut. De aici rezulta o concluzie: cimitirul se evita noaptea, pentru ca strigoii lucreaza doar dupa inserat. La cantatul cocosilor ei se intorc in morminte”, ne-a mai spus Mihai Canciovici.

Strigoii ingropati sunt urati de oameni pentru ca ei se intorc la casele unde au locuit si distrug inimile apropiatilor. Ii secatuiesc de viata. Multi oameni au fost gasiti morti, cu inima de consistenta unor carpe.

Unii strigoi se intorc insa doar ca sa manance, sa bea, sa stea de vorba. „In Mehedinti, barbatul unei femei se intorcea la ea zilnic, ca sa i se dea de mancare. Ea le-a spus vecinelor ce i se intampla, dar n-au crezut-o si i-au cerut o dovada palpabila. Atunci, ea l-a convins pe strigoi sa se descalte si l-a tinut de vorba pana aproape de cantatul cocosilor. Acesta n-a mai apucat sa se incalte decat cu o cizma si a fugit in mormant. Ea a ramas cu dovada palpabila ca sotul mort a fost la ea, avand cizma cu care acesta fusese ingropat”, povesteste cercetatorul.

Un alt caz de senzatie a fost cules in zona Romanati si amintit de T. Pamfile in lucrarea „Mitologie romaneasca”: „Trei oameni s-au dus intr-un sat ca sa-si caute o cunostinta din tinerete. Sotia celui cautat le-a spus: „Omul meu e mort de 12 ani, dar vine in fiecare joi si sambata. Daca vreti sa vorbiti cu el, asteptati”, se arata in lucrare. Se spune ca unii recunosc ca sunt vizitati de strigoi, ca au legaturi cu ei, sau ca sunt strigoi, dar altii nu o fac nici in ruptul capului.

In cazul celor despre care s-a stiut cat timp erau in viata ca au fost strigoi, cand mor, lucrurile sunt simple. Se ia o andrea de lemn si i se infige in inima, iar omul este ingropat cu fata in jos. Urechile, ochii, nasul si sub unghii, ii sunt infundate pietre sau tamaie.

Strigoii umbla mai ales in noptile Sf. Andrei, de Sf. Gheorghe si Sf. Vasile. Marturiile despre diverse patanii din „noaptea strigoilor”, cea a Sf. Andrei, au fost relatate si de un taran din Suceava. Este vorba de capacitatea strigoilor de a-si parasi trupurile noaptea si de a pleca prin sat. „Aseara, de Sf. Andrei, nevasta-mea s-a culcat devreme, ca niciodata. La miezul noptii m-am trezit ca sa ma duc afara si am vazut cum din gura ii iesea ca o para rosie. Am tras de ea sa se trezeasca, dar era ca moarta. Am mutat-o de pe pat ca am crezut ca o sa-si revina. Insa nu s-a mai trezit. Babele mi-au spus ca para aceea era sufletul ei si ca s-a intors ca sa intre in trup, dar pentru ca nu si-a gasit trupul pe pat, s-a dus pe cea lume”, povestea batranul, marturia fiind consemnata in lucrarea lui T. Pamfile.

O alta caracteristica a strigoilor intalnita in povestirile taranilor e ca strigoiul viu e si un mic vrajitor. Astfel, sotul sau sotia este „orbit” de acesta si nu realizeaza ce i se intampla. Femeia strigoi poate fi urata, dar sotul o vede frumoasa.

„Strigoii au functia de a-i chinui pe muritori. De multe ori devin strigoi tinerii care nu si-au indeplinit sentimentul erotic si care au avut o moarte violenta. Ei se intorc din mormant la ibovnice si fac dragoste cu ele. La Ramnicu-Sarat am gasit o poveste interesanta. O fata si un baiat se iubeau si faceau dragoste. El era mai sarac, iar cand a cerut-o in casatorie, parintii fetei i-au interzis sa se mai apropie de casa lor. Ca sa o poata iubi ca si pana atunci, tanarul s-a spanzurat si a devenit strigoi. Asa putea sa vina noaptea si sa faca dragoste. Apoi, pe rand, l-a omorat pe tatal fetei, pe mama acesteia si pe tanara. Aceasta s-a transformat intr-o floare si, mai tarziu, iar intr-o fata frumoasa. Numai pocnirea strigoiului cu o icoana a putut pune capat hartuielii. Acest fapt arata ca strigoii poarta pacatele originare, chiar peste generatii”, ne-a mai spus cercetatorul. In mediile traditionale se mai crede ca strigoii pot nu doar sa-si paraseasca trupurile, ci sa se si transforme in animale.

„O femeie s-a casatorit cu un barbat strigoi. Ei s-au dus la adunat de fan, iar la un moment dat sotul a spus ca merge pana in padure. Dupa un timp, langa femeie a aparut un caine mare ce s-a dat sa o muste si a prins-o de fusta. Ea a luat furca si l-a intepat, javra disparand imediat in padure. Ca prin farmec, a aparut si sotul, sangerand. Intre dinti avea material din fusta sotiei. El nu a recunoscut ca e strigoi, dar dovezile erau evidente.

Cand se descopera ca cineva a fost strigoi, se merge la cimitir si se dezgroapa. In inima i se infige o tepusa de lemn si se va vedea ca strigoiul nu e putrezit. Sicriul trebuie ferecat bine si frecat de jur imprejur cu usturoi”, ne-a mai spus cercetatorul.

Mihai Canciovici ne-a mai declarat ca s-au facut confuzii intre strigoi si vampiri. „In sistemul mitologic romanesc nu exista vampiri. La noi exista doar strigoi, care nu sug sange. Aceasta confuzie a dus la grave erori de interpretare a personajului istoric legendar Vlad Tepes, care a fost asimilat vampirului si de aici, gresit, strigoiului”, ne-a mai spus acesta.

Cum sa ne aparam de strigoi: Pentru a nu ajunge pe mana strigoilor, se crede ca e bine sa punem obloane la geamuri, ei neputand intra, spune Mihai Canciovici. In cazul in care cineva cunoscut ne striga de afara, sa nu iesim daca nu striga de trei ori. Daca Necuratul intra in casa, facem cruce de 3 ori cu limba in gura si scuipam. Ar fi mai simplu insa daca am manca usturoi de la inceput.

Cine vrea sa supuna strigoii, trebuie sa tina la brau in prima zi de Paste, la biserica, lingura cu care s-au intors ouale rosii in oala. Apoi trebuie sa se urce intr-un copac, iar in scurt timp strigoii se vor aduna la baza copacului si ii vor asculta ordinele.

O alta modalitate de a stapani strigoii este de a decapita un sarpe si de a-i pune in gura trei catei de usturoi. Capul acestuia trebuie sa-l luam cu noi la biserica. Imediat strigoii vor sti ca i-ai descoperit si vor face tot ce vrei.

Mult mai usor este ca in prima luni de dupa Paste sa ne postam pe un pod de peste apa si sa ne uitam la oameni, capatand capacitatea de a stapani strigoii. Evident, mai intai trebuie crezut in asa ceva.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.