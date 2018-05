O fetita a trimis o scrisoare catre Google, in care cerea o zi libera pentru tatal sau. Raspunsul primit este VIRAL

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O fetita extrem de suparata pentru ca nu isi putea vedea tatal decat o singura zi pe saptamana a decis sa faca ceva in legatura cu acest lucru. Tatal fetitei lucreaza pentru Google si, potrivit ei, acesta are liber doar sambata. Mai mult decat atat, pentru ca il vede atat de putin, micuta Katie a indraznit sa ii ceara sefului tatalui ei sa ii dea o zi libera. Fetita a scris un mesaj pe o coala, iar tatal ei a dus mesajul sefului sau. Iata ce i-a scris Katie: „Draga angajat de la Google, Te poti asigura ca atunci cand tati vine la munca sa primeasca o zi libera. Sa isi poata lua liber ziua de miercuri. Deoarece tati are liber numai sambata. De la Katie, P.S: Este ziua de nastere a lui tati P.P.S: Este vara, stii&helli ...