O fetita de 8 ani, din Iasi, are grija de parintii ei aflati pe patul de moarte

Drama fara margini intr-o familie din comuna Voinesti, judetul Iasi. Andreea, o fetita de numai 8 ani, are grija de parintii ei, aflati pe patul de moarte.

Ana Lungu, mamica Andreei, a fost diagnosticata cu cancer pulmonar in ultima faza. Dupa o lunga perioada petrecuta in spital, femeia a fost externata in urma cu cateva zile, atunci cand medicii i-au dat cumplita veste ca nu mai are mult de trait.

La randul sau, tatal fetitei este diagnosticat cu TBC in ultima faza.

Desi are numai 8 ani, Andreea este cea care are grija de parinti si de fratele ei, Alexandru.

Asociatia AMA - Zambet de Copil a publicat pe Facebook povestea tragica a familiei Lungu din comuna Voinesti.

"Nu stim cat vor mai rezista parintii. Tragic e ca acesti doi copii vor ramane in grija statului", se arata in postarea de pe Facebook.

Cu ochii in lacrimi, Andreea a povestit ca de Craciun isi doreste sa primeasca cadou o bagheta magica cu care sa indeplineasca trei dorinte.

"Imi doresc sa imi vad parintii sanatosi, sa am caldura in casa si sa am ce manca", a spus fetita.

