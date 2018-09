O firma controlata de Firea si fiul ei cel mare ar incasa despagubiri de peste 200.000 lei pe un teren expropriat

Se pare ca personajul fictiv Bula a luat nastere in Romania, in jurul anilor '60, in perioada comunista. Bula este un personaj inventat 100%. Fie ca vrem sa o spunem sau nu, numele „Bula" a fost ideea unui roman ingenios care a transformat cuvantul vulgar sinonim in limba romana cu „penis", inlocuind prima litera „P" cu „B".