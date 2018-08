O firma din Baicoi va reabilita si moderniza strazile din Cernavoda (document)

Primăria Oraşului Cernavodă a încheiat recent un contract de servicii de reabilitare şi modernizare a unor străzi din oraşul Cernavodă, judeţul Constanţa.Potrivit licitatiapublica.ro, denumirea oficială a contractului este “servicii de întocmire Proiect tehnic, detalii de execuţie, Caiete de sarcini şi asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiţii: Reabilitare şi modernizarea unor străzi în oraşul Cernavodă, judeţul Constanţa – modernizarea/ reabilitarea străzilor Călăraşi, Cazărmii, Energiei şi Saint Sebastien Sur Loire”.A) Contractul presupune Servicii de intocmire Proiect tehnic, detalii de executie, Caiete de sarcini si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizarea unor strazi in orasul Cernavoda, judetul Constanta” – modernizarea/ reabilitarea străzilor Călăraşi, Cazărmii, Energiei şi Saint Sebastien Sur Loire .B) Valoarea estimata a achizitiei 98.786,94 lei format din:1. Etapa I presupune realizarea documentatiilor pentru obtinerea avizelor/acordurilor si Autorizatiei de Construire, elaborarea documentatiilor de proiectare faza Proiect tehnic, Detalii de executi si Caiete de sarcini in valoare de 79.789,45 lei fara T.V.A.2. Etapa II presupune Asistenta tehnica din partea proiectantului pana la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor de executie in valoare de 18.997,49 lei fara T.V.A.C) Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor clarificarilor in a 5-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelorValoarea totală a contractului este de 46.214,55 lei, fără TVA. Firma câştigătoare este Acvi-Star Construct SRL.Liviu Cristian Negoita- Primar; Serif Cirjali - Viceprimar; Silvica Buiculescu - Secretar UAT; Roxana Nicoleta Gherase - Director Executiv Buget - contabilitate, impozite si taxe; Iordache Marian - Consilier Cab. Primar, Menat Aledin - Sef Brigada, Marin Aurica - Serviciul Protectie si Securitate; Dragomir Rodica- Inspector Principal Tehnic Investitii; Murariu Sadet - Arhitect Sef; Delia Florentina Carmen- Inspector Serv. Achizitii; Florea Catalin Constantin- Inspector Serv. Achizitii; Ardelean Radu-Alexandru- Sef Serviciul Achizitii; Dragomir Rodica- Sef Serviciul ADPP; Banuta Silviu Marian - Sef Serviciu Tehnic; Carmen Marcu-Sef Serviciu Asistenta Sociala; Marin Anisoara-Inspector Asistent-Serviciu Asistenta Sociala; Bogdan Boarca- Consilier local; Constantin Grajdeanu- Consilier local; Gheorghe Virgil Hemes- Consilier local; Floriean Hristea- Consilier local; Mariana Mircea- Consilier Local; Aurelian-Gheorghe Molnos- Consilier local; Marilena-Laura Nicola- Consilier local; Ghinita Ioan - Consilier local; Cristian Popa- Consilier local; Gabriela Raducanu- Consilier local; Nicusor Rusu- Consilier local; Marian Sava- Consilier local; Ecrem Suliman- Consilier local; Tudor Romeo- Consilier local; Dorel Ungureanu- Consilier local; Salem Zahra- Consilier local; Alina Diana Barbulescu- Sef Serviciu APFLCA; Laura Vasilica Nicolescu- Sef Serviciu Strategie si Proiecte; Raluca Georgiana Florea-Inspector principal Strategie si Proiecte; Miertoiu Elena - Inspector debutant Serviciul Achizitii; Andreea Iordan - Inspector Asistent Serviciul Achizitii; Andreea Cohn - Inspector Serviciul tehnic InvestitSocietatea Acvi-Star Construct a fost înfiinţată în anul 2011, în Băicoi, judeţul Prahova. Capitalul social al societăţii este de 200 lei, integral vărsat, compus din 20 de părţi sociale, fiecare a câte 10 lei.Asociat unic al societăţii este Victor Andrei Moldanschi. Acesta este şi administratorul firmei.Domeniul de activitate principal este „activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea”.