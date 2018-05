O firma din Bucuresti va furniza energie electrica Unitatii Militare 02133 (document)

Unitatea Militară 02133 a încheiat un acord cadru de furnizare energie cu societatea SC Tinmar Energy SA. Valoarea contractului este de 17.230.931,19 lei, fără TVA.Denumirea completă a contractului, potrivit licitatiapublica.ro, este: acord cadru de furnizare energie electrică aferent perioadei 01.04.2018-31.12.2021.Acord cadru de furnizare energie electrică aferent perioadei 01.04.2018-31.12.2021 Nr. crt. Denumire locație U/M Cant.max A.C. 1. far aterizare Constanțacaz. 3183 MWh 36.429,03 far verde Mangalia caz. 2295 far roșu Midia caz. 3482 far Aterizare Midia caz. 1852 U.M. 02003 FAR aterizare Tuzla caz 708 far aterizare Tuzlacaz 708 U.M.02003 far aterizare Sfântu Gheorghe caz 2296 far aterizare Sfântu Gheorghe caz 1300 U.M 02003 platforma Constanța caz 3399 platforma Constanța caz 3479 U.M.02132 Gradinița U.M 02022 Caz 3531 U.M. 02022 Caz 3416 U.M 02068 Caz 1369 U.M. 02192 conform specificațiilor tehnice din Caietul de sarcini. Cantitatea minima de energie pe un contract subsecvent este de 817,71 MWh (cantitate aferenta unei luni de furnizare). Cantitatea maxima de energie pe un contract subsecvent este de 9.812,47 MWh (cantitate aferenta a 12 luni de furnizare). În conformitate cu art. 161 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, autoritatea contractanta va răspunde solicitărilor de clarificări/informa?ii suplimentare într-un termen ce nu va depăși a 10-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor. Termenul limita de depunere a solicitărilor de clarificări/informații suplimentare este cu 13 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.Conform datelor furnizate de Registrul Comerţului interogat la data de 7 martie 2018, societatea înfiinţată în anul 2015, are sediul social în Bucureşti, sectorul 1, Calea Floreasca, nr. 246C. Societatea are un capital social subscris de 43.393.775 lei, integral vărsat.Acţionari persoane juridice în cadrul firmei suntcu sediul social în Elveţia, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi: 63,.283789% / 63,283789%,SRL, cu sediul social în Bucureşti, sectorul 1, Calea Floreasca nr. 246 C, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi: 20,.86025% / 20,.86025% şiSRL, cu sediul social în Bucureşti, sectorul 1, Calea Floreasca nr. 246 C, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi 15,.855961% / 15,855961%.Persoane împuternicite în cadrul societăţii sunt, director general şi, cu sediul social în Bucureşti, sectorul 1, Calea Floreasca nr. 246 C, administrator, reprezentată prinDomeniul de activitate principal al firmei este comercializarea energiei electrice.Conform Ministerului de Finanţe, pentru anul 2016, societatea a raportat o cifră de afaceri netă de 2.336.441.065 de lei, un profit de 14.542.759 de lei şi 70 de salariaţi.