O firma din Iasi incaseaza bani pe mentenanta!: Site-ul Primariei Constanta da rateuri. Certificatele de urbanism nu au putut fi accesate (document)

Cine are grijă de mentenanţa site-ului

Duk-Tech SRL, în datele Registrului Comerţului

Constănţenii care au depus dosarul la Direcţia de Urbanism a Primăriei Constanţa în vederea obţinerii unui certificat de urbanism nu pot verifica pe site-ul instituţiei dacă actul solicitat a fost emis sau nu.Şi asta pentru că secţiunea Certificate de urbanism pentru anul 2018 de pe pagina web a Primăriei Constanţa nu a funcţionat mai bine de o săptămână. Am încercat să accesăm pagina de pe browserele Chrome şi Mozilla, însă fără niciun rezultat.Precizăm că am sesizat încă de la începutul săptămânii Biroul de Presă al Primăriei Constanţa, care a promis că problema va fi remediată. De asemenea, ieri l-am anunţat şi pe primaruldespre existenţa acestei probleme. Ulterior, în după-amiaza zilei de ieri, problema site-ului a fost remediată.Pe data de 29 august 2017, pe SEAP a fost publicat anunţul de cumpărare directă atribuită de către Municipiul Constanţa. Contractul „Serviciul de întreţinere şi actualizare pagină web a Primăriei Municipiului Constanţa“ a revenit SC Duk-Tech SRL. Valoarea contractului atribuit este de 391.432 de euro.Serviciile includ: editare de conţinut pentru site, întreţinerea şi monitorizarea bazei de date, remedierea în cel mai scurt timp a oricărei probleme de natură tehnică. Serviciile de suport tehnic includ: personalizarea aplicaţiei informatice în funcţie de necesităţile specifice, crearea de funcţionalităţi noi la solicitarea beneficiarului, actualizare/structură modificare site, actualizări ale aplicaţiilor informatice (update) în termene utile (până la intrarea în vigoare a actelor normative ), în funcţie de modificările legislaţiei specifice (legi, ordonanţe, hotărâri ale Guvernului), rezolvarea unor cerinţe noi ale utilizatorilor în afara specificaţiilor iniţiale ale sistemului, pe fondul unor nevoi de optimizare sau de creştere a performanţelor sistemului actual (update-uri), modificări ale funcţionalităţilor sistemului informatic.Subscripţia pentru platforma Sitefinity include: actualizări şi versiuni ale sistemului (upgrade) în scopul adaptării acestora la noile tehnologii, asigurarea unui mecanism eficient pentru implementarea noilor versiuni de aplicaţii software. Activităţile de la punctul 2 sunt estimate la un efort anual de maximum 120 H/an. Dacă volumul de muncă va depăşi acest prag, activităţile respective vor face obiectul unui contract separat de prestări servicii.Serviciul de întreţinere şi actualizare pagină web include: servicii de mentenanţă pentru PWPMC (editare de conţinut pentru site, întreţinerea şi monitorizarea bazei de date etc.); servicii de suport tehnic (personalizarea aplicaţiei informatice în funcţie de necesităţile specifice, crearea de funcţionalităţi noi la solicitarea beneficiarului, actualizare/modificare structură site, rezolvarea cerinţelor generate de nevoi de optimizare sau de creştere a performanţelor sistemului actual (update-uri), modificări ale funcţionalităţilor sistemului informatic generate de modificări legislative sau solicitate de beneficiar etc.); servicii de mentenanţă a platformei Progress Sitefinity (subscripţie anuală pentru a avea acces la versiunile actualizate ale sistemului, actualizarea (upgrade) la versiunile noi lansate, asigurarea unui mecanism eficient şi rapid pentru realizarea upgrade-ului).Înfiinţată în anul 2002, firma are sediul în municipiul Iaşi. Capitalul social subscris, de 200 de lei, integral vărsat, este compus din 20 de părţi sociale. Duk-Tech SRL este controlată de, născută pe 15.08.1974, în Piatra Neamţ. Tot ea este şi administratorul firmei, care desfăşoară activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client).În anul fiscal 2015, societatea cu 16 angajaţi a declarat o cifră de afaceri de 1.201.744 de lei şi un profit de 97.138 de lei. Situaţia financiară pe anul 2016 arată astfel: 16 salariaţi, cifră de afaceri de 1.237.262 de lei şi profit de 122.481 de lei.