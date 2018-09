O fosila unica a fost descoperita in Canada. E cel mai vechi tesut de mamifer gasit vreodata!

Minerii care cautau aur in teritoriul canadian Yukon au dat peste o altfel de comoara: mumiile unui ren si unui pui de lup. Mai ales mumia puiului de lup este cu totul speciala, unica in lume, pentru ca este intacta si singura apartinand unui lup din Era Glaciara. Pana acum, nicaieri in lume nu s-a mai descoperit asa ceva.