O fosta studenta de la Universitatea Cuza a trecut la cele vesnice in urma unui cumplit accident rutier! Zeci de mesaje de condoleante pe FacebookO tanara galateanca si tatal ei au decedat in urma unui accident rutier grav produs in judetul Galati. Beatrice Munteanu, in varsta de 21 ani, fosta studenta la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" (UAIC) din Iasi se afla in masina cu familia ei.De vina ar fi un sofer de 48 de ani, originar din Austria. Acesta ar fi intrat intr-o depasire in curba si a acrosat autoturismul condus de tatal tinerei care circula regulamentar din sens opus. In urma impactului Beatrice a intrat in coma traumatica si nu a mai putut fi resuscitata, iar tatal ei a murit pe loc.La nivelul judetului s-a activat Planul Rosu de Interventie. Au fost mobilizate toate ambulantele din zona si a fost nevoie inclusiv de o auto-speciala pentru descarcerari.Mama fetei si alti doi copii, o fata si un baiat, sunt internati la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati si au nevoie de sprijin financiar. Astfel, la Banca Transilvania a fost deschis un cont unde oamenii pot dona.Pe profilul de Facebook al tinerei s-au adunat zeci de mesaje de condoleante din partea prietenilor si a rudelor.Sursa foto şi text; bzi.ro