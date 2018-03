O furtuna solara se indreapta catre Pamant. Telefoanele mobile ar putea fi afectate

Furtuna solara google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O puternica furtuna solara va lovi Pamantul in urmatoarele 24 de ore. Este avertismentul dat astazi de astronomii NASA, care avertizeaza ca satelitii de telecomunicatii si retelele electrice ar putea fi grav afectate. Toata lumea se gandeste la un incident similar petrecut in urma cu 150 de ani cand au cazut liniile de telegraf. Explozia puternica din atmosfera Soarelui a avut loc saptamana trecuta. Insa abia maine patriculele desprinse de pe suprafata vor lovi pamantul. Daca veti avea probleme cu semnalul la telefonul mobil sau GPS-ul nu va mai recunoaste drumul spre casa, atunci cauza va fi furtuna electromagnetica. In functie de intensitatea acesteia, pagubele ar putea fi colosale la nivel ...