O gena recent descoperita, specifica barbatilor, poate fi cheia pentru remediul impotriva leucemiei

Savantii au descoperit primul exemplu de gena care se gaseste intr-un singur sex si care ofera protectie impotriva unor cancere, inclusiv o forma agresiva de leucemie. Gena se gaseste in cromozomul Y, care, pana recent, se credea ca este doar pentru purtarea informatiei genetice care face ca un embrion sa devina mascul, scrie descopera.ro, care citeaza The Independent. Totusi, se pare ca acesta ofera un strat in plus de protectie impotriva leucemiei acute mieloblastice, conform unui studiu efectuat de cercetatorii de la Wellcome Sanger Institute si Universitatea Cambridge. Cromozomii X si Y au in comun multe gene, dar un numar restrans, printre care UTY, este intalnit exclusiv in cromoz ...