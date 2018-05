O ieseanca a murit intr-un accident cumplit petrecut in Italia! A sfarsit sub rotile unei masini

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Nicoleta Laura Bistriceanu este femeia romanca moarta pe via Nomentana, langa Roma, in seara zilei de marti, 8 mai, in timp ce traversa strada. Un gest normal, simplu, care pe Nicoleta a costat-o viata. In urma ei raman un sot indurerat si un baietel de 8 ani fara mama. Era din Pascani, judetul Iasi, Nicoleta Laura Bistriceanu avea 37 de ani si locuia la Fonte Nuova, in via Manzoni, aproape de locul accidentului. A fost lovita de o masina Fiat 500 condusa de un barbat in varsta de 38 de ani. In urma impactului conationala noastra a fost aruncata in aer si apoi lovita puternic de un furgon care circula din directia opusa. Corpul Nicoletei a sfarsit sub rotile acestuia, ceea ce i-a provocat rani deosebit de grave. S-a stins la ...