O ieseanca a traversat pe unde nu trebuia si a dat nas in nas cu politistii. Ce amenda a primit

La data de 9 mai, politistii din cadrul Biroului Rutier Iasi desfasurat o actiune pentru combaterea accidentelor rutiere produse pe fondul nerespectarii normelor rutiere de catre pietoni. In cadrul actiunii au fost aplicate 52 de sanctiuni, in cuantum de 16.945 lei, dintre care 33 pentru nerespectarea regulilor de catre pietoni si 19 pentru alte abateri. Citeste si: Zeci de sanctiuni au fost aplicate de politistii ieseni soferilor indisciplinati Totodata, au fost retinute 2 permise de conducere si au fost retrase 2 certificate de inmatriculare. Spre exemplu, o femeie de 51 de ani, din municipiul Iasi, a fost sanctionata contraventional cu amenda in cuantum de 290 lei, deoarece a traversat prin loc nepermis Bulevard ...