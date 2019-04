O inregistrare rara a lui Prince va fi lansata pe 13 aprilie

O înregistrare rară din anii 1990 a lui Prince, intitulată "The Versace Experience", va fi lansată pe casetă pe 13 aprilie, cu ocazia Record Store Day, relatează contactmusic.net, potrivit Mediafax.

Materialul exclusivist a fost inițial distribuit participanților la ediția din 1995 a Săptămânii Modei din Paris. Acesta a fost reeditat de administratorii bunurilor regretatului muzician și de casele de discuri NPG Records și Sony Legacy Recordings.

Înregistrarea este acum denumită ”The Versace Experience: Prelude 2 Gold”, deoarece originalul includea remix-uri pentru zece dintre piesele de pe albumul "The Gold Experience", lansat în anul 1995. Printre reinterpretările de pe casetă se numără și versiuni rare ale pieselor "Gold", "P. Control" și "Eye Hate U".

Creatoarea de modă Donatella Versace, una dintre persoanele care a primit caseta în 1995, a spus despre Prince că: "El nu mi-a influențat doar munca, el chiar a reprezentat calitățile Versace: creativ, feroce, îndrăzneț, extraordinar"

În 2016, un exemplar original al materialului a fost vândut pe site-ul pentru colecționari Discogs cu suma de 3.600 de euro.

Record Store Day este o sărbătoare globală dedicată muzicii în format fizic și "culturii magazinelor de discuri independente". Evenimentul, celebrat prin lansări de materiale speciale, a fost inaugurat în 2008 și este organizat în țări precum Marea Britanie, Irlanda, Franța, Germania, Italia, Japonia, Mexic, Australia și Spania.

Lansarea ”The Versace Experience: Prelude 2 Gold” nu va fi prima celebrare dedicată muzicianului american din luna aprilie. Moștenirea sa artistică va fi celebrată în cadrul ”Celebration 2019”, un festival care are loc la Paisley Park, reședința sa de lângă Minneapolis. Evenimentul va avea loc între 25 și 28 aprilie și va consta din proiecții ale unor concerte clasice ale artistului și prezentări legate de impactul cultural al starului.

Prince, pe numele complet Prince Rogers Nelson, a fost un muzician, multi-instrumentalist, aranjor, compozitor, producător muzical, dansator, actor, regizor american. Acesta a avut multe nume de scenă, printre care s-au numărat simboluri greu de pronunţat. La un moment dat a fost numit de către fani "Artistul cunoscut în trecut drept Prince" ("The Artist Formerly Known As Prince"), ocazional abreviat în "TAFKAP".

Acesta a avut o carieră de peste 35 de ani și a lansat 39 de albume de studio. Prince a rămas cunoscut pentru combinarea stilurilor muzicale rock psihedelic și funk, pentru activitatea susținută alături de grupurile The Revolution și The New Power Generation și pentru piese precum "Purple Rain", "When Doves Cry", "1999" și "The Most Beautiful Girl în the World". Artistul a murit pe 21 aprilie 2016, la vârsta de 57 de ani, din cauza unei supradoze accidentale de fentanil.