O insula japoneza a disparut peste noapte. Navele Pazei de Coasta o cauta fara succes

Autoritatile japoneze au initiat o ancheta in legatura cu disparitia unei mici insule din nordul Japoniei. Ancheta are rolul de a afla daca micul afloriment a fost luat de ape, ceea ce ar reduce foarte usor suprafata apelor teritoriale japoneze. Insa nici macar localnicii din Sarufutsu, cea mai apropiata localitate, nu stiu ce s-a intamplat si spun doar ca intr-o dimineata nu au mai vazut insula. Navele Pazei de Coasta nipone au inceput acum cautarile. Insula, cunoscuta sub numele de Esame Hanakita Kijoma, nu a fost inregistrata oficial decat in 1987 de catre paza de coasta japoneza, care nu putea sa spuna nici dimensiunea ei exacta. Pana mai recent, insula iesea cu 1,4 metri deasupra nivelului marii si era ...