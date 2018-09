O jumatate de paine pe zi, un litru de ulei si un kilogram de zahar pe luna – Ce mancau romanii pe vremea lui Ceausescu

Nicolae Ceausescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O jumatate de paine pe zi, un litru de ulei si un kilogram de zahar pe luna. Aceasta era portia romanilor, stabilita sub regimul lui Ceausescu. Puii vanduti la alimentarele comuniste aveau greutatea unui porumbel. Romanii isi faceau pile si relatii pentru a capata marfa „pe sub mana”. Proviziile de alimente erau considerate specula si se pedepseau cu inchisoarea. Timp de un deceniu, perioada in care Ceausescu dorea sa achite intreaga datorie externa in avans, singurul mod prin care se puteau face economii erau solutiile creative prin care se lua hrana de la gura oamenilor: rationalizarea painii (introdusa in 1982), cartelele pentru zahar si ulei, altfel pentru fiecare categorie de populat ...