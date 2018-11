O jurnalista de 25 de ani, din Romania, s-a stins din viața

Roger Federer, transant dupa scandalul facut de Serena Williams la US Open: A mers prea departe Marele campion elvetian Roger Federer a vorbit dupa multa vreme despre scandalul pe care Serena Williams l-a provocat in timpul finalei cu Naomi Osaka de la US Open, in care l-a jignit pe arbitrul de scaun Carlos Ramos.

Este oficial: Comitetul Executiv National al PSD e convocat luni la Parlament Sedinta Comitetului Executiv National al PSD se va desfasura, luni, de la ora 12:00, la Palatul Parlamentului, potrivit unui anunt de presa oficial.

Cel putin 12 morti in urma inundatiilor produse pe insula italiana Sicilia Cel puţin 12 persoane au murit, în ultimele 24 de ore, în urma inundaţiilor produse în apropierea oraşului Palermo, pe Insula italiană Sicilia, afirmă surse citate de postul RAI News. Nouă persoane din două familii au murit după ce o viitură a afectat o zonă situată între localităţile Altavilla Milicia şi Casteldaccia, în apropierea autostrăzii

Carmen de la Salciua si Culita Sterp, din nou impreuna. Avem imaginile Culiță Sterp și-a dorit mult să se reîmpace cu fosta lui soție, chiar la scurt timp după ce Carmen a anunțat că vor divorța. Iată că imprevizibilul s-a produs, însă cei doi artiști nu refuză ofertele de a cânta împreună. Carmen de la Sălciua şi Culiţă Sterp s-au fotografiat fiecare acolo, însă nu apar în

Lovitura pentru Niculae Badalau: a fost AMENDAT cu 5 mii de lei Niculae Bădălău a fost amendat cu suma de 5.000 de lei pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi i-a fost ...

Vine o saptamana critica pentru Liviu Dragnea: ce se va intampla luni Luni, 5 noiembrie, va fi o zi importantă pentru președintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea. Liderul PS ...

Raul Mures va fi navigabil pe 60 de kilometri, intre judetele Alba si Hunedoara Râul Mureş va fi navigabil pe 60 de kilometri, între judeţele Alba şi Hunedoara, iar ambarcaţiunile uşoare vor putea fi închiriate din opt localităţi, unde se vor amenaja şi lagune turistice cu pontoane de acostare – debarcare, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Majoritatea locuitorilor din Arhipelagul Noua Caledonie se opun independentei fata de Franta Peste 60% dintre locuitorii Arhipelagului Noua Caledonie, situat în Oceanul Pacific, s-au pronunţat, într-un referendum, împotriva independenţei faţă de Franţa, conform rezultatelor parţiale anunţate duminică, informează cotidianul Le Figaro şi agenţia Associated Press.