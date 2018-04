O jurnalista de 33 de ani a fost asasinata! Trupul ei a fost gasit pe marginea drumului

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cotidianul La Prensa Grafica a anuntat ca o jurnalista salvadoriana, Karla Turcios, data disparuta duminica, a fost asasinata. „Asasinarea jurnalistei Karla Turcios„, a scris jurnalul pe contul sau de Twitter. Potrivit cotidianului, corpul jurnalistei, in varsta de 33 de ani, a fost descoperit pe un drum in imprejurimile localitatii Santa Rosa Guachipilin, la 100 de kilometri nord-est de San Salvador. Citeste si: Socant! I-a zdrobit capul unui tanar cu o furca si s-a facut nevazut! Bataie crunta la Iasi in locul unde crimele sunt la ordinea zilei. Detalii CUMPLITE O sursa din cadrul procuraturii salvadoriene a declarat pentru AFP ca sambata seara a fost descoperit corpul femeii pe drumul respectiv, dar in ab ...