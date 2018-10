O jurnalista din Bulgaria, ucisa, dupa ce a fost violata si torturata

Victoria Marinova, directoarea şi prezentatoare a postului regional TVN din Bulgaria, a fost ucisă cu brutalitatea în noaptea de sâmbătă spre duminică, fiind al treilea jurnalist asasinat în Uniunea Europeană în mai puţin de un an, informează Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), potrivit Mediafax. În vârstă de 30 de ani, Victoria Marinova era […] Articolul O jurnalistă din Bulgaria, ucisă, după ce a fost violată şi torturată apare prima dată în AM Press.