O jurnalista din Iasi, moarta in conditii suspecte! Ar fi fost ucisa cu un televizor

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ieri dimineata, in comuna ieseana Cotnari, s-a solicitat interventia politistilor dupa ce o femeie in jur de 40 de ani a fost gasita fara suflare. Femeia se numeste Alina Cozma si unele voci spun ca aceasta ar fi avut tangente cu jurnalismul. Citeste si: Exclusiv! Unui iesean i s-a facut rau in timp ce conducea! Mare noroc a avut de nepoata lui! Iata de ce Cu o zi inainte, mama acesteia a gasit-o in casa si televizorul cazut langa ea, avand o urma relativ mica la cap. A doua zi a vazut ca nu mai dadea semne de viata si a sunat la 112. Politistii au intervenit la locul solicitarii, unde au gasit-o pe femeie fara semne de viata. Pana in prezent nu se stie daca este vorba despre o crima. Oamenii legii au efectuat cercetari ...