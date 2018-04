O jurnalista malteza a fost asasinata: Manifestatii pentru a denunta lipsa de actiune a guvernului

Daphne Caruana Galizia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Capitala malteza Valletta s-a trezit luni dimineata inundata cu afise in memoria jurnalistei si blogheritei anticoruptie, Daphne Caruana Galizia, asasinata in urma cu sase luni, in acelasi timp cei doi fii ai ei denuntand la Londra lipsa de actiune a guvernului maltez, informeaza France Presse. Afisele au fost plasate de #OccupyJustice, un grup militant condus de femei, si reiau titluri de filme cunoscute, vizandu-i pe premierul Joseph Muscat, pe seful sau de cabinet si pe ministrul turismului. 'Daphne Caruana Galizia a fost asasinata pentru ca denunta cazuri de coruptie socante. Dupa sase luni nu avem inca nicio idee cine a ordonat aceasta crima si nimeni nu si-a asumat raspunderea poli ...