O legenda a fotbalului romanesc a incetat din viata! A fost cel mai bun portar din istoria nationalei

doliu

Este doliu in lumea fotbalului romanesc! Portarul de legenda al Stelei din anii '50 - '60 si al echipei nationale, a decedat la varsta de 88 de ani, anunta Federatia Romana de Fotbal.

Nascut la 18 aprilie 1929, Ion Voinescu a aparat in 20 de meciuri poarta echipei nationale a Romaniei.

In cariera sa de senior a jucat pentru Metalul Bucuresti (1948-1950) si pentru CCA - Steaua Bucuresti (1950-1963), castigand de 6 ori titlul si de 5 ori Cupa Romaniei. Ion Voinescu a fost desemnat de UEFA cel mai reprezentativ jucator al Romaniei pe acest post. Pentru meritele sale sportive deosebite, i-au fost decernate Ordinul Muncii clasa a II-a si Steaua Republicii.

CITESTE SI: Doliu in lumea muzicii romanesti! O celebra cantareata s-a stins din viata la cateva zile dupa ziua de nastere!

Lumea muzicii din Romania este in stare de soc. O celebra cantareata a incetat din viata. Este vorba despre cunoscuta artista de muzica populara, Maria Tudor. Aceasta a murit la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de 71 de ani. Artista avea programat un spectacol pe data de 7 martie.

Maria Tudor a murit in somn, dupa cum a declarat chiar sotul ei, Luca Novac, un cunoscut artist de muzica populara. "La Caransebes, in spectacolul organizat de Ioan Gheorghe Oltean prin care marca 50 de ani de cantec, Maria Tudor culegea aplauzele publicului si colegilor de scena din mai multe generatii. Era atat de fericita… Pentru 7 martie era programat un astfel de spectacol la Timisoara, la Casa Armatei. Dar Maria a intrat in camera sa se odihneasca si n-a mai iesit", a declarat acesta, devastat de durere, conform ziuadevest.ro.

Trupul neinsufletit al Mariei Tudor a fost depus la Capela de la Cimitirul din Calea Lipovei si va fi inmormantata la Brad.

