O mai stii pe Raluca Arvat, fosta gazda a stirilor sportive? A devenit mama si a plecat de la postul la care lucra dupa mai bine de 20 de ani

Saptamana trecuta, un eveniment monden din Bucuresti a fost un bun prilej pentru ca toti oamenii din mai multe trusturi de presa sa se reintalneasca.

Printre ei s-a aflat si Raluca Arvat, fosta gazda a stirilor sportive de la Pro tv. Anul trecut, bruneta a devenit mama unui baietel si a decis sa se mute la televiziunea publica, iar de atunci viata ei pare sa se fi schimbat pe toate planurile.

Raluca Arvat, in varsta de 42 de ani, nu mai are nimic de-a face cu imaginea rebela pe care o afisa la pupitrul stirilor sportive. Tunsoarea asimetrica si coafura cu „tepi” au disparut, iar din bruneta s-a transformat intr-o roscata cu bucle si ochelari de vedere.

Si piesele vestimentare din dressingul ei sunt mult mai sobre. In cadrul evenimentului, prezentatoarea TV a adoptat o tinuta masculina, cu pantaloni, camasa si vesta.

Raluca, si-a inceput cariera in 1996, ca reporter la Pro TV Brasov, orasul ei natal. In 2000, Raluca Arvat a devenit prima femeie care a prezentat un jurnal de stiri din sport la o televiziune comerciala. In urma cu trei ani Raluca a parasit pupitrul stirilor pentru a-si creste baietelul. Fosta stirista de la Pro TV a adus pe lume, primavara trecuta, un copil frumos si sanatos, care a primit nota 10 la nastere.

Raluca Arvat a parasit postul din Pache Protopopescu, toamna trecuta, dupa 20 de ani de Pro Tv. Vedeta a batut palma cu televiziunea publica si acum prezinta principalul jurnal de la TVR 2.

