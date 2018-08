O mai tineti minte pe actrita care i-a dat viata indragitei Kassandra din telenovela fenomen? Avea 19 ani pe atunci, iar astazi are 45. Este incredibil cum poate sa arate! Imagini incendiare

Coraima Torres a dat viata unui personaj legendar de telenovele. Productia Kassandra a intrat in Cartea Recordurilor. Telenovela fenomen „Kassandra” a intrat in Cartea Recordurilor dupa ce a fost distribuita in 128 de tari. Frumusetea rapitoare a Coraimei Torres, atunci in varsta de 19 ani, dar si povestea plina de neprevazut a tinut zeci de milioane de oameni in fata televizoarelor.

Acum, la 25 de ani de la filmarile serialului, actrita continua sa intoarca toate capetele. Are aceleasi trasaturi fine, privirea cuceritoare si zambetul molipsitor. Are 45 de ani, dar nu isi arata varsta, iar cand o vezi alaturi de fiul ei pare o adolescenta visatoare.

Protagonista noastra este casatorita cu celebrul actor Nicolas Montero, tatal copilului ei, dar potrivit presei straine acestia ar avea probleme destul de grave in mariaj. “Kassandra” a fost unul dintre primele telenovele difuzate in tara noastra dupa revolutie, iar succesul avut a intrecut orice asteptare.

La cei 19 ani pe care ii avea in momentul in care a acceptat sa joace in “Kassandra”, actrita Coraima Torres isi facuse debutul pe micul ecran in telenovelele “Alondra” si “Gardenia”. Nimeni nu se astepta ca personajul Kassandra sa cucereasca atat de repede publicul, devenind idolul a milioane de persoane.

Povestea pe care se bazeaza productia este relativ simpla, dar situatiile conflictuale, dragostea si actorii superbi au facut din ea o reusita de proportii. Atat de mare era nebunia incat “Kassandra” devenise dintr-o data un nume foarte popular pentru fetitele nou-nascute la inceputul anilor ’90. Kassandra era o tanara superba care a crescut intr-o satra de tigani. Ea se casatoreste cu un barbat foarte bogat, care este ucis in noaptea nuntii si de moartea caruia este acuzata. Kassandra afla insa ca originile ei sunt altele si este nevoita sa treaca printr-o multime de peripetii si situatii neprevazute pana la terminarea serialului.

Povestea de iubire de pe micile ecrane dintre Coraima Torres si Osvaldo Rios a fost foarte indragita de public, iar saruturile lor erau atat de convingatoare, incat zvonurile ca cei doi ar avea o relatie si in viata reala au vehiculat mult timp. Nimeni nu stie insa adevarul…

Ceea ce este insa o certitudine este faptul ca telenovela “Kassandra” a contribuit la calmarea conflictului din Bosnia, lucru confirmat si de partenerul de film al actritei Coraima Torres. “Este un fapt certificat de multe ziare din 1997, in care se specificã aceastã importantã actiune istoricã. In mijlocul rãzboiului, bosniacii si sãrbii au luat o pauzã ca sã poatã vedea telenovela. Mai mult decãt atãt, la rugãmintea biroului de presã al presedintelui Bill Clinton, am fost in Bosnia. A fost o experientã deosebitã, de care imi amintesc foarte des”, declara intr-un interviu

Vorbind tot despre “Kassandra”, Coraima a marturisit ca aceasta telenovela i-a deschis portile spre lumea spectacolului si ca a fost cel mai important rol al sau. De la incheierea filmarilor serialului care a facut-o celebra, Coraima Torres a avut un program incarcat, ea jucand in seriale ca “Dulce Ilusion”, “Suenos y espejos”, “Cambio de piel”, “Maria Emillia”, “Querida”, “Amor Latino”, “Soledad”, “Amor del bueno”, “Lorena”, “El ultimo matrimonio feliz”, dar nici unul nu s-a mai bucurat de uriasul succes al “Kassandrei”.

Partea buna a lucrurilor este faptul ca in 1995, la filmarile pentru telenovela “Sueno y Espejos”, Coraima l-a avut partener pe unul dintre cei mai apreciati actori columbieni, Nicolas Montero. Cei doi s-au indragostit si ulterior casatorit, ea mutandu-se la Bogota cu aceasta ocazie. Cei doi au impreuna un baiat, Manu Nicolas, de 14 ani. Chiar daca au trecut atatia ani peste ea de la inceputul telenovei care i-a adus faima, actrita a ramas la fel de frumoasa ca pe vremuri.

