O mama care imbatraneste a scris aceasta scrisoare copiilor sai. Te atinge pana la lacrimi…

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); S C R I S O A R E U I T A T A „Mama cea mai iubita fiinta” …Ce-mi e si viata asta? De-abia ma mai pot misca pana in balcon ca sa ascult pirivighetoarea, singura mea prietena care mai vine si-mi canta in fiecare dimineata la geam. Ii place sa stea printre frunzele teiului care a-nceput sa dea in floare. Doamne, daca n-ar mai fi nici primavara asta, ce-ar face sufletul unui om care-i rapus de boala si de tristete? Of-of !.. cum mai trece timpul, iar dragii mei copii nu-mi mai scriu, nici nu vorbesc la telefon cu mine… Ce-o fi cu ei ? De cand s-a dus la ceruri Amelia, nimeni nu mai vine sa ma vada. A… ia sa ma uit prin scrisorile astea, si sa vad ce-mi scria « floarea de migdal », iubi ...