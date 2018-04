O mama scrie, de bine, despre un spital din Romania! Traiesc intr-o stare de uluire, iar copilul a a plecat de acolo convinsa ca in spital e foarte cool

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vorbim, scriem, vrute si nevrute despre sistemul de sanatate din Romania. Mai ales despre cele nevrute, din pacate. Lucrurile bune scapa ochiului nostru, pentru ca sunt rare, dar, de aceea, ar trebui scoase si mai mult in evidenta, atunci cand se intampla. Traim cu senzatia ca sistemul privat de sanatate ne ofera mai mult, noua, pacientilor. Pe bani, e drept, dar, uneori doar pentru servicii de cazare mai bune. In cel de stat ne plangem ca nu sunt bani, dar uitam ca problema de fapt consta in factorul uman, cel care gestioneaza acei bani, in cele mai multe dintre cazuri sifonati spre beneficiul propriu. Oamenii din spitale le pot face mai curate, mai ordonate, orientate spre binele pacientului, oricare ar fi el, le pot in ...