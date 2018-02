O mama si cei trei copii ai sai, uitati la Zoo Oradea, dupa ce angajatii au plecat inainte de terminarea programului

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O mama si cei trei copii ai sai, uitati in Gradina Zoologica din Oradea. Angajatii ar fi plecat inainte de terminarea programului. O mama din Oradea si cei trei copii ai sau s-au trezit blocati in gradina zoologica din oras, dupa ce angajatii ar fi plecat acasa inainte de terminarea orelor de program si au inchis-o in complex. Evident, nu este prima data cand un astfel de incident are loc la Zoo Oradea. Intamplarea a fost povestita de tanara mamica pe . Catalina a mers la Zoo impreuna cu gemenii ei in varsta de 2 ani si bebelusul de 5 luni. Alaturi de ei se afla si o prietena venita in vizita din SUA. ”Visul oricarui copil a devenit pentru noi azi realitate: am fost inchisi in gradina zoologica! Da, exact. Pe dinauntru. N ...