O mare a secat din cauza fabricilor de blugi: Concluzia UIMITOARE a unui documentar BBC

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că fostul său avocat Michael Cohen a minţit atunci când a mărturisit că el i-a cerut să încalce legea în perioada în care a lucrat pentru el, relatează Associated Press.

@ A murit in conditii suspecte, in timpul programului @ Nimic nu anunta aceasta moarte fulgeratoare @ Autoritatile au in...