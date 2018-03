O mare banca din Romania dispare de pe piata

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incepand cu a doua jumatate a lunii aprilie, celebra banca infiintata de stat in 1991, dar privatizata ulterior si detinuta de greci, Bancpost, va fi integrata in Banca Transilvania. Banca cu sediul central la Cluj va finaliza tranzactia de preluare a Bancpost in prima jumatate din aprilie. Banca Transilvania a primit aprobarile necesare din partea Bancii Nationale a Romaniei si a Consiliului Concurentei pentru achizitionarea pachetului majoritar de actiuni (99,15%) detinut de catre Eurobank Group in capital social al Bancpost, precum si a participatiilor in capitalul social al societatilor din Grupul Eurobank din Romania, se arata intr-un comunicat de presa. CITESTE SI: BNR a respins cererea grupului ungar OTP de achizit ...