O mare companie de construcții, care are contracte de miliarde de euro in Romania, a obținut in instanța protecție impotriva creditorilor

Un tribunal din Roma a acceptat cererea formulată de compania de construcţii Astaldi SpA care vrea să obţină protecţie împotriva creditorilor, au declarat miercuri pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui dosar, informează Agerpres.

În luna septembrie, Astaldi, companie care are activităţi şi în România, a solicitat tribunalului protecţie faţă de creditori "cu rezervare", o modalitate folosită în Italia pentru a permite unei firme să-şi continue afacerile."În urmă cu câteva minute, tribunalul a informat compania că i-a acceptat cererea", a declarat una dintre surse.Acum, compania are la dispoziţie 60 de zile pentru a prezenta un plan de restructurare. Acest termen limită poate fi prelungit cu alte 60 de zile.Astaldi, care are peste 10.500 de angajaţi, spera să vândă cel de-al treilea pod peste strâmtoarea Bosfor (Istanbul) pentru a-şi întări nivelul lichidităţilor şi a-şi reduce datoria, care se ridica la 1,26 miliarde euro (1,5 miliarde de dolari) la finalul anului trecut.În România, Astaldi are contracte de miliarde de euro încheiate cu administraţia centrală dar şi locală. Cel mai important proiect aflat în derulare este finalizarea lucrărilor la Magistrala 5 de metrou, între staţiile Eroilor şi Râul Doamnei. Tot Astaldi are în execuţie şi cel mai mare lot din Autostrada A3, Câmpia Turzii - Târgu Mureş, respectiv lotul 2 din tronsonul Ogra - Câmpia Turzii, în lungime de 18 km, contract de 437 miliarde lei. Cu CFR SA, Astaldi are contracte de 3,45 miliarde lei pentru modernizarea a 81 kilometri de cale ferată. Iar cu Primăria Capitalei, Astaldi are un contract pentru finalizarea Pasajului Ciurel.