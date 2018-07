O mare parte dintre romani sunt vizati. Incepand de vineri a intrat in vigoare noua lege

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vineri a intrat in vigoare legea care vizeaza milioane de romani! In luna iunie, presedintele Klaus Iohannis promulgase acest act normativ. Incepand de vineri, 20 iulie, perioada de valabilitate a pasapoartelor se dubleaza, de la 5 la 10 ani, pentru persoanele care au implinit 18 ani. Totodata, de modificari au parte si copiii si adolescentii. Cei care au 18 ani si-au depus vineri actele pentru un pasaport vor avea documentul valabil timp de 10 ani, si nu pe o perioada de cinci ani, asa cum era pana in prezent. Pentru copiii care nu au implinit varsta de 12 ani valabilitatea va fi de trei ani, iar pentru cei cu varste intre 12 si 18 ani actul va expira abia dupa cinci ani de la data eliberarii. Noua lege care a intrat in vigoa ...