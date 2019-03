"O masca rade, alta plange" sau festivalul curcubeu

O masca rade alta plange google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Odata cu primavara, Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Iasi organizeaza si gazduieste Festivalul - Concurs “O masca rade, alta plange”. De 14 ani festivalul-concurs a evoluat, a definit noi valori, a capatat sens, a pus in valoare pasiunea elevilor pentru arta spectacolului de teatru, a stimulat creativitatea, dezvoltarea in exprimare dar si spiritul de competitie. Multumirea noatra este ca am regasit modalitati prin care i-am ajutat pe copii sa zambeasca, sa planga, sa rada, sa gandeasca, sa se audieze, sa se descopere. Tinerii artisti au luat rolurile in serios si au inteles ca plasarea lor in ipostaze noi are menirea de a-i ajuta in autocunoastere, dezv ...