O masina s-a rasturnat intr-un parau, in Brasov: O femeie si 2 copii sunt in stare grava

O masina s-a rasturnat, vineri dimineata, la iesirea din Rupea spre Sighisoara, pe DN 13, in judetul Brasov. O femeie si un copil de peste un an au fost incarcerati, iar dupa ce au intors masina, pompierii au mai gasit in masina un copil de sapte ani. Cei doi copii si femeia sunt in stare grava.