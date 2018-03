O mega-hotie greu de masurat

Sorin Rosca Stanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Acest editorial este despre cea mai mare hotie din intreaga istorie a Romaniei. Si totodata despre cel mai grav atentat la siguranta nationala. Totul se pune la cale si se savarseste sub ochii nostri. Si, fireste, sub ochii autoritatilor politice, administrative, judiridice si morale din aceasta societate. Jaful este estimat la 1500 de miliarde de euro. Cine a urmarit cu atentie discursul lui Liviu Dragnea, rostit la Congresul Extraordinar al PSD, a retinut ca un pasaj a fost consacrat ideii de suveranitate nationala. Presedintele PSD s-a referit la acest capitol, intre altele, si la resursele Romaniei, afirmand ca, indiferent cine le exploateaza, aceasta operatiune trebuie sa fie in beneficiul ...