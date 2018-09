O nava fantoma disparuta din 2009, gasita in largul coastei Republicii Myanmar - VIDEO

Nava fantoma google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O nava de transport marfa, ruginita, lipsita de echipaj si marfuri, purtand steagul indonezian, a fost gasita in largul coastei Myanmar saptamana aceasta, a spus politia din Yangon, relateaza AFP. Un pescar a vazut nava plutind in Golful Martaban la 11 kilometri (7 mile) de tarmul capitalei comerciale a tarii Myanmar. Autoritatile si personalul marinei au urcat la bordul navei joi pentru a investiga situatia, arata o declaratie a politiei din Yangon postata joi. Nu erau marinari sau marfuri pe nava", arata declaratia. Potrivit site-ului Marine Traffic, nava a fost construita in 2001, are o lungime mai mare de 177 metri si o capacitate de incarcare de 26.500 de tone. Ultima oara a fost vazu ...