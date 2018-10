O noua bresa de securitate la Facebook! Hackerii au accesat 29 de milioane de conturi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Hackerii au accesat 29 de milioane de conturi printr-o bresa de securitate dezvaluita in urma cu doua saptamani, a anuntat vineri , relateaza The Associated Press. Numarul exact nu era cunoscut anterior. Initial, a anuntat ca 50 de milioane de conturi ar fi putut sa fi fost afectate, insa grupul adauga ca nu stia daca aceste conturi au fost folosite in mod abuziv. Hackerii au accesat nume, adrese de e-mail si numere de telefon de pe aceste 29 de milioane de conturi. Vezi si: Google inchide reteaua de socializare Google+ dupa ce au fost expuse date personale ale utilizatorilor Hackerii au obtinut si alte date de pe 14 milioane dintre aceste conturi - si anume localitatea de adresa, data de nastere, ultimele zece locuri in ...