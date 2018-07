O noua campanie coordonata de influentare la nivel politic in SUA a fost identificata de Facebook

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Reteaua de socializare online a eliminat conturi implicate in activitati coordonate pentru influentarea opiniei publice din Statele Unite, intr-o actiune care vizeaza un grup cibernetic rus, afirma surse citate de CNNMoney. Compania a comunicat marti ca a eliminat o retea de conturi si pagini online implicate in "comportamente coordonate neautentice". Dincolo de anuntul public, o sursa politica din Congresul SUA a comunicat ca reprezentantii au transmis ca un grup rus se afla in spatele a peste 30 de pagini online care promoveaza pozitii politice in Statele Unite. La nivel public, a precizat ca nu cunoaste sigur cine se afla in spatele retelei cibernetice, admitand ca au fost gasite "dovezi privind legaturi i ...