O noua cladire pentru Opera Nationala va fi construita la Iasi. Va avea cateva sute de locuri

Ajuns astazi la Iasi pentru a discuta cu managerii de cultura, George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, a aratat ca in municipiu va fi ridicat un nou sediu pentru Opera Nationala Romana. Desi au fost luate in calcul mai multe zone, cel mai probabil aceasta ar urma sa fie construita in spatele actualei cladiri a Filarmonicii de Stat "Moldova". Aceasta ar urma sa aiba cateva sute de locuri, fiind inclusa intr-un proiect amplu al ministerului. "Guvernul Romaniei a aprobat acea ordonanta de urgenta in ceea ce priveste patrimoniul national, pentru a putea reface case memoriale. Stiti foarte bine ca nu puteam sa ne exercitam dreptul de preemptiune si apareau cladiri pe care noi nu puteam sa le c ...