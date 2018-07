O noua companie aeriana intra in Romania. Cat costa sa zbori cu cel mai nou operator

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ernest Airlines, cea mai noua companie aeriana care a intrat de curand pe piata din Romania anunta ca pe site-ul companiei zborurile de iarna pot fi deja achizitionate. Preturile zborurilor sunt afisate pana in martie 2019 si pornesc de la 22 de euro, pe sens, cu taxe incluse. In plus, Ernest Airlines devine prima companie aeriana italiana si a doua din lume care introduce Amazon Pay, cea mai noua metoda de achizitionare de bilete. Toti cei care au cont de Amazon pot achizitiona bilete de avion pana pe 4 august si primesc 10% reducere la toate zborurile din perioada iulie- octombrie cu Amazon Pay. Incepand cu aceasta luna, calatorii pot achizitiona bilete in avans pana in martie 2019. Compania aeriana pune la dispozitia pasageri ...