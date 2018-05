O noua crima socheaza Romania! Fetita de 5 ani, violata si ucisa cu salbaticie

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O crima care intrece imaginatia oricui a avut loc luni in Baia Mare. O fetita de cinci ani disparuta ieri de acasa a fost gasita moarta. Copila a fost batjocorita si ucisa cu salbaticie. Procurorii cerceteaza cazul pentru a vedea in ce imprejurari s-a petrecut fapta si il cauta pe criminal. Fetita se juca cu mai multi copii intr-o curte, iar in jurul orei 14 a disparut. A fost cautata mai multe ore de familie si de politisti si in cele din urma a fost gasita fara suflare pe un teren din apropiere. Martorii spun ca aceasta era dezbracata si pe corp avea multiple urme de violenta, ceea ce ii face sa creada ca a fost violata. Autorul nu a fost inca prins. CITESTE SI: A murit politistul ...