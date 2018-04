O noua crima socheaza Romania. Si-a ucis iubita, apoi a ingropat-o intr-o padure

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O crima cumplita a avut loc in Goranu, judetul Valcea. O tanara in varsta de 19 ani, din judetul Valcea, ar fi fost ucisa si apoi ingropata intr-o padure, in zona Goranu. Suspectul a fost identificat de anchetatori si condus la audieri. „Corpul unei fete de 19 ani a fost gasit intr-o padure, langa Ramnicu Valcea, si a fost ridicat, miercuri dimineata, de o echipa de la Medicina Legala. Suspectul a fost prins si va fi dus la Parchetul de pe langa Tribunalul Valcea. Din primele date, se pare ca el ar fi lovit-o si apoi ar fi ingropat-o in padure, in zona Goranu”, a spus Sandra Dascalete,purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea. Cercetarile in acest caz au fost preluate de catre ...