O noua editie a Conferintei de Dermatologie "Zilele Gh. Nastase", la Iasi

Ca in fiecare an, la Iasi va avea loc Conferinta de Dermatologie "Zilele Gh. Nastase", eveniment stiintifici cu rezonanta aparte, consistent in informatie valoroasa si foarte util in practica dermatologilor. Intalnirea va avea loc in perioada 26 - 28 aprilie 2018, la Iasi, Palatul Culturii, unde va fi sarbatorita cea de-a XXIV-a editie. Tema abordata in cadrul acestui eveniment va fi "Provocari Clinice si Sanatate Publica in Dermatologie". De asemenea, ca in fiecare an, manifestarea este organizata sub egida Societatii Romane de Dermatologie, Asociatiei Uniunii Dermatologice Iesene si a Spitalului Clinic Judetean de Urgente „Sf. Spiridon" Iasi.