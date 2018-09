O noua editie a Targului de Cariere va avea loc la Iasi

Targul de Cariere Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 12-13 octombrie, in parteneriat cu Primaria Municipiului Iasi, Targul de Cariere (TdC) organizeaza cea de-a XVIII-a editie, unde vor fi prezenti cei mai importanti angajatori din IT, Marketing, Vanzari, HR sau Inginerie. Potrivit reprezentantilor evenimentului, persoanele interesate de ocuparea unui loc de munca, vor avea parte de interviuri pe loc, de programe de internship si voluntariat, de joburi pentru juniori, dar si pentru cei mai experimentati candidati, venite din partea a peste 60 de companii care vor fi prezente la Targ. „Peste 5.000 de locuri de munca vor fi disponibile la Targurile de Cariere care vor avea loc in octombrie si noiembrie in opt orase din Romania: Clu ...