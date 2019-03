O noua editie a targului national, cu participare internationala, in domeniul agriculturii EXPOAGROUTIL, organizata la Constanta

”In acest an, ne vom bucura de prezenţa a 20 de expozanţi care expun pentru prima dată la Constanţa şi se remarcă revenirea, printre expozanţi, la această manifestare, a peste 10 firme, care nu au mai participat, în ultimii ani. De asemenea, regăsim, printre expozanţi, firme din Italia, Grecia, Bulgaria, restul fiind participanţi traditionali din România.

Ne bucuram sa avem expuse, in premiera, la aceasta editie, dupa multi ani de absenta, tractoare fabricate in Romania, alaturi de cele din import !” - au mai transmis reprezentanții CCINA

Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, în parteneriat cu Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Constanţa, organizează, în perioada 04 - 07 aprilie 2019, în spaţiul exterior al centrului VIVO! Constanţa, cea de-a XXVII-a ediţie a Târgului EXPOAGROUTIL, târg naţional, cu participare internaţională, în domeniul agriculturii şi industriei alimentare.Potrivit CCINA, evenimentul beneficiază de o prezenţă masivă a producătorilor si distribuitorilor de utilaje şi inputuri agricole, dar şi de material săditor, produse tradiţionale şi viti-vinicole. Acest lucru demonstrează faptul că manifestarea a devenit, pe an ce trece, una din cele mai mari din ţară, iar Dobrogea este un punct deosebit de important, pe harta ţării, în acest domeniu.Pâna in prezent, sunt înscrişi peste 85 de participanţi, pe o suprafată de expunere de 16.000 mp, în creştere cu 20% faţă de anul trecut şi cu 35% mai mult decât în anii anteriori, acest lucru demonstrând, încă o dată, importanţa evenimentului.Prin implicarea Asociaţiei Producătorilor Privaţi Agricoli de Cereale şi Plante Oleaginoase din judeţul Constanţa şi a LAPAR, a Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Constanţa, dar şi a AGRO-TV-ului, fermierii interesaţi vor participa la întălnirile cu specialiştii, pentru a afla noutăţile din domeniu, promovate în cadrul târgului.Ca în fiecare an, la această ediţie a târgului EXPOAGROUTIL, participanţii vor avea oportunitatea de a beneficia de oferte promoţionale, de a lansa comenzi şi de a perfecta contracte.Deschiderea oficială va avea loc joi, 04.04.2019 la ora 11.00.Manifestarea expoziţională EXPOAGROUTIL - ediţia a XXVII-a va putea fi vizitată zilnic, între orele 10.00 - 19.00 (4-6 aprilie) şi între orele 10.00 - 14.00 (în data de 7aprilie).